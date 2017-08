'Elly speelt zo in de Champions League'

En het leven in Turkije zal vermoedelijk eveneens wat verschillen met dat in Den Haag-zuid, waar de overheid er voor zover hij weet nooit voor waarschuwde demonstraties, samenscholingen en drukke plaatsen te mijden. ,,Toch ervaar ik Turkije als vrij rustig'', zegt Elia, die straks met zijn vrouw Sanne en hun dochters Sael, Heavenly en Kasey een compound betrekt. ,,Alleen op het vliegveld zie je wel dat agenten flink bewapend zijn. Voor ons is het vast lekker wonen straks'', zegt de aanvaller, die nu nog in een hotel verblijft.



Van daaruit volgt Elia de verrichtingen van de club waarmee hij afgelopen seizoen kampioen van Nederland werd nog altijd nauwlettend. En helpt hij zelfs waar mogelijk. ,,Ik zit nog steeds in de groepsapp met de jongens van Feyenoord”, bekent Elia. ,,Dat is handig. Op die manier kan ik nieuwelingen ondersteunen. Kan ik ze zich op hun gemak laten voelen in de Kuip, advies geven.”



Een rol die hij voor zichzelf ooit ook weer voor zich ziet, wanneer zijn avontuur er in Istanbul op zit. Elia: ,,In twee jaar tijd is Feyenoord míjn club geworden. Ooit keer ik terug in De Kuip. Niet als speler waarschijnlijk, maar misschien wel als jeugdtrainer ofzo. Mijn gevoel bij de club is enorm sterk. Ik hoop van harte dat ze dit jaar weer kampioen worden.''