FC Utrecht treft Zenit mogelijk een dag eerder

Met Zenit-FC Utrecht is Van Seumerens droomloting een feit

4 augustus In Poznan zei hij het al tegen iedereen die het horen wilde: ‘Zenit is mijn droomloting’. Was getekend: Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht. Want Rusland en hij zijn voor altijd aan elkaar verbonden sinds hij de wereld en de Russen voorop verbaasde door tegen alle verwachtingen in de kernonderzeeër De Koersk te lichten. Het maakte hem een held voor de Russen.