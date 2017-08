Feyenoord begint CL in de Kuip tegen City

Dapper FC Utrecht buigt in verlenging voor Zenit

21:40 Het Europese avontuur van FC Utrecht zit erop. Zenit was te sterk in de Sint Petersburg Arena waar het met 2-0 won. De 1-0 overwinning in Utrecht bleek niet voldoende. In de verlenging ging het mis. FC Utrecht kon de Russische ploeg ditmaal niet verrassen. Een Utrechtse doelpunt in de tweede verlenging werd afgekeurd. De Spaanse arbiter zag een duwfout in de actie van Sander van de Streek.