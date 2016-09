Geen draagvlak bij competities voor veranderingen CL

De bedoeling is dat de nummers één tot en met vier van de grootste Europese voetballanden (Spanje, Duitsland, Engeland en Italië) straks rechtstreeks worden toegelaten tot de groepsfase van de Champions League. De UEFA wil die maatregel in laten gaan vanaf het seizoen 2018/2019.



Volgens de EPFL zullen de wijzigingen ten koste gaan van de kleinere clubs en de kleinere competities. 'Dit zal een enorme impact hebben op de nationale competities en zal leiden tot een enorme toename van de kloof tussen de grootste clubs in Europa en de rest, zowel in sportief als in financieel opzicht', staat in een verklaring.



Omdat aan het aantal van 32 deelnemers ongewijzigd blijft, kan de nieuwe opzet ook voor Nederland vervelende gevolgen hebben. Momenteel geldt nog dat voor de beste drie landen drie plaatsen zijn gegarandeerd. Via de play-offs kan daar nog een vierde bijkomen.