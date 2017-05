‘Historie schrijven met United, dat leeft sterk’

Door Maarten Wijffels Engelse clubs en de Europa League/oude UEFA Cup. Het beeld is dat ze het tweede Europese bekertoernooi nooit echt serieus nemen aan de overkant van het Kanaal. Liverpool en Chelsea zijn de enige twee teams die de afgelopen 25 jaar de finale wonnen. ,,Maar in onze selectie leeft het nu toch wel sterk’’, zegt Daley Blind voor de eerste halve finale van Manchester United tegen Celta de Vigo. ,,Om twee redenen: de Europa Leaguewinnaar gaat rechtstreeks de Champions League in. En je kunt ook historie schrijven. Ik bedoel: Manchester United won al van alles en nog wat in zijn geschiedenis, maar deze beker nog nooit.’’

Jullie kunnen ook nog CL-voetbal afdwingen via een top-4 klassering in de competitie. Welke route zie jij als het meest realistisch? ,,Tja, zeg het maar… Een plek bij de eerste vier is nog steeds mogelijk, maar we krijgen Arsenal-uit, Tottenham-uit en Southampton-uit in de resterende vier duels. Dat wordt heel zwaar. Via de Europa League zou de route één wedstrijd minder tellen, maar het natuurlijk ook niet zo dat je die beker even makkelijk ophaalt.’’

Wat is de kracht van United in Europa dit seizoen?

,,We hebben het nu al een paar keer thuis kunnen afmaken na een zakelijk resultaat in een uitwedstrijd. Dat is de kunst: dat je uit niet meteen met 2-0 of 3-1 verliest waardoor je in de return moet gaan forceren. Verder blijkt de selectie gelukkig breed genoeg om blessures op te vangen. Wij hebben al veel meer wedstrijden moeten spelen dan de andere Engelse topclubs. En dan bedoel ik opgeteld over het hele seizoen. Alleen al in april hadden we er negen, dus zo’n beetje elke drie dagen één.’’



Mede doordat er spelers wegvielen ben jij terug in het hart van de verdediging. Blij mee?

,,Ja. Ik voel me goed op een centrale positie, kreeg vorige week na de derby tegen Manchester City ook complimenten van de trainer. Een rol als linksback blijft ook prima, maar deze nieuwe kans in het centrum heb ik met twee handen aangegrepen.’’