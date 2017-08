Lastige CL-loting voor Elia, Klopp treft Hoffenheim

Janssen: Heerlijk begin van seizoen

3 augustus Willem Janssen geniet van de Europese campagne van FC Utrecht, die de ploeg in de play-offs van de Europa League bracht na het 2-2-gelijkspel bij Lech Poznan. ,,Het is heerlijk om het seizoen zo te beginnen. We slepen het hier weg voor de poorten van de hel. Deze past in het rijtje van AZ'', vertelde de aanvoerder bij FOX Sports.