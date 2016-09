Leicester-fans uren in de rij voor tickets Champions League

CHAMPIONS LEAGUE Hopen op Leicester City, vrezen voor Barça en Real

26 augustus Om 18.00 uur gaat PSV in de koker voor de loting van de groepsfase van de Champions League. PSV zat vorig jaar nog in de kampioenenpot 1, maar door de slechte resultaten van Nederlandse clubs in Europa is de landskampioen nu ingedeeld in pot 3. FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Club Brugge, Dinamo Kiev, Olympique Lyon, Tottenham Hotspur en Sporting Portugal kunnen derhalve niet worden geloot. Op welke clubs moeten de Eindhovenaren hopen en welke clubs moeten ze juist vrezen?