LIVE: Cavani deelt genadeklap uit aan Barça

Hoe reëel is het 'Wonder van Barcelona'?

15:28 FC Barcelona begint vanavond om 20.45 uur aan een schier onmogelijke missie: het uitschakelen van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League na de 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd in het Stade de France. Aan de hand van de cijfers van statistiekenbureau Gracenote bekijken we de kansen van de Catalanen.