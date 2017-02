LIVE: Gelijkmaker voor Bayer hangt in de lucht

Coach Roger Schmidt van Bayer Leverkusen vertrouwt vanavond op zijn Mexicaanse steraanvaller Javier 'Chicharito' Hernández voor het duel in de Champions League met de verliezend finalist van vorig seizoen, Atlético Madrid. Met twee recente zeges in de competitie op zak heeft de Duitse ploeg veel zelfvertrouwen.



,,Chicharito steekt in een sensationele vorm. Hij gaat goed om met alle kansen die hij krijgt'', zei de coach maandag in Leverkusen. ,,Het is in dit soort wedstrijden heel belangrijk dat je een speler hebt die de kansen kan verzilveren.''



Schmidt weet ongeveer wat hij kan verwachten van de tegenstander. ,,Atlético heeft ongeveer dezelfde ploeg als twee jaar geleden.'' Toen schakelden de Spanjaarden de Duitsers ,,een beetje ongelukkig '' uit na strafschoppen. ,,Ze hebben sindsdien snelheid en kwaliteit aan de aanval toegevoegd. We moeten heel goed spelen om ze te kunnen verslaan.''

Lars Bender traint nog apart van de selectie en is nog onzeker voor dinsdagavond. ,, We zullen geen onnodige risico's met hem nemen.''