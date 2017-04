LIVE: Dortmund blijft tegen AS Monaco weinig bespaard

Dortmund-trainer Thomas Tuchel is het er niet mee eens dat zijn spelers al een dag nadat ze het doelwit waren van een aanslag moeten spelen in de kwartfinale van de Champions League.



,,Het is heel moeilijk om in een dag tijd te verwerken wat er is gebeurd'', vervolgde Tuchel. ,,De UEFA heeft echter besloten dat we na één dag moeten spelen, zonder dat duidelijk is wat voor impact dit heeft op mijn spelers. Normaal is het een feestdag als we mogen voetballen in de Champions League. Nu voelt dat niet zo.''Tuchel zei dat zijn spelers zelf mochten weten of ze zouden voetballen. Niemand weigerde dat. ,,Toch heeft dat niets met professionaliteit te maken'', aldus de coach. ,,Wat is gebeurd heeft ons als mens diep geraakt. Niet als voetballer.''