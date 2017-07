Loting Champions League: Welke ploegen kan Ajax treffen?

Ajax maakt zich op voor de derde voorronde van de Champions League. Wie de opponent is, wordt morgen rond 12.00 uur duidelijk. Dan vindt in Nyon de loting plaats. Ajax hoopt dit seizoen op eerherstel in het miljardenbal na de deceptie tegen Rostov van afgelopen seizoen. De wedstrijden worden gespeeld op 25/26 juli en 1/2 augustus. We zetten de mogelijke tegenstanders voor u op een rijtje.

FCSB

De eerste ploeg die Ajax kan treffen is een oude bekende. Het Roemeense FCSB, voorheen Steaua Boekarest, knikkerde Ajax in 2012/2013 nog uit de tweede ronde van de Europa League. Er moest een strafschoppenserie aan te pas komen nadat het in zowel Amsterdam als Boekarest 2-0 werd. Lasse Schöne en Niklas Moisander misten in Boekarest een penalty waarna Steaua Boekarest het in achtste finale opnam tegen Chelsea, de uiteindelijke winnaar.

Volledig scherm Ajax treurt nadat Steaua Boekarest de 2-0 maakt in de tweede ronde van de Europa League. De Roemenen zijn uiteindelijk na penalty's de sterkste. © ANP Steaua Boekarest onderging deze zomer een naamsverandering nadat werd besloten dat de naam Steaua toebehoorde aan het Roemeense leger. De Roemeense recordkampioen moest afgelopen seizoen Viitorul Constanța voor zich dulden.

BSC Young Boys

Volledig scherm Voormalig Ajacied Miralem Sulejmani kon in Amsterdam weinig potten breken en is inmiddels actief bij BSC Young Boys. © PICS UNITED Young Boys is al drie jaar op rij 'the best of the rest' in Zwitserland. Met twaalf punten achterstand kon de Berner Sport Club het FC Basel afgelopen seizoen nauwelijks moeilijk maken. Coach Adi Hütter herbergt enkele oude bekenden in zijn equipe. Zo vond voormalig Ajacied Miralem Sulejmani afgelopen seizoen achtmaal het net in de Zwitsere Super League. Ook Alexander Gerndt, voormalig FC Utrecht, staat er onder contract. Gevaarlijkste spelers zijn topscorer Guillaume Hoarau en assistenkoning Yoric Ravet.

OGC Nice

Met Mario Balotelli in de gelederen noteerde OGC Nice afgelopen seizoen haar beste eindrankschikking sinds diens terugkeer in de Ligue 1 in 2002/2003. Balotelli was zijn streken nog niet helemaal verleerd, maar ondanks drie rode kaarten was de Italiaan met 15 goals erg belangrijk.

De ploeg van Lucien Favre kon lange tijd bij AS Monaco en Paris St. Germain in het spoor blijven, maar moest uiteindelijk toch haar meerdere erkennen. Met een respectabele derde plek bleef de ploeg uit het zuiden van Frankrijk Olympique Lyon en Olympique Marseille ruim voor. De ploeg waar ook voormalig Bayern München-verdediger Dante speelt mag nu via de voorrondes proberen voor het eerst sinds 1959/1960 een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League te bemachtigen.

Volledig scherm Mario Balotelli had met 15 goals een groot aandeel in de derde plek van OGC Nice © AFP

Istanbul Basaksehir

Het ambitieuze Istanbul Basaksehir hield afgelopen seizoen zowel Galatasaray als Fenerbahçe achter zich in de Turkse competitie. En dus mag de ploeg zich voor het eerst in de historie opmaken voor deelname aan de voorrondes van de Champions League. De ploeg draagt sinds 2014/2015 de huidige naam en na twee keer een vierde plek werden de ambities afgelopen seizoen onderstreept met een tweede plek, achter Besiktas.

Voor aankomend seizoen kunnen de Turken een beroep doen op aanwinsten Eljero Elia en Gaël Clichy. Elia moet zorgen voor de voorzetten op spits Emmanuel Adebayor.

Volledig scherm Eljero Elia speelt volgend seizoen bij Istanbul Basaksehir © Basaksehir Mocht Ajax de ploeg uit Istanbul loten, kan men wellicht informatie inwinnen in Alkmaar. AZ trof Basaksehir twee seizoenen terug in de derde kwalificatieronde van de Europa League. De Alkmaarders wonnen zowel thuis (2-0) als uit (1-2).

AEK Athene

De vijfde en laatste mogelijke tegenstander van Ajax is het Griekse AEK Athene. De twee ploegen troffen elkaar voor het laatst in het seizoen 1994/1995. Dat was in de groepsfase van de Champions League. Het was voor Ajax de opmaat naar toernooiwinst.

Middels play-offs dwong AEK een tweede plek af achter het oppermachtige Olympiakos. Met de plaatsing voor de voorrondes van de Champions League is de ploeg uit de Griekse hoofdstad helemaal terug op niveau nadat ze in 2012/2013 nog degradeerde uit het hoogste niveau. De club besloot zelfs om op amateurbasis verder te gaan op het derde Griekse niveau. Twee promoties op rij bracht de ploeg in 2015/2016 terug in de Griekse Super League.

Volledig scherm Ajax en AEK Athene troffen elkaar in de groepsfase van de Champions League in het seizoen 1994/1995. Ajax zou het toernooi winnen. © ANP Gustavo Poyet zorgde als coach meteen voor een terugkeer in het Europese voetbal. In de voorronde van de Europa League was Saint-Étienne afgelopen seizoen te sterk. Nu moet coach Manolo Jiménez proberen om AEK naar het hoofdtoernooi van de Champions League te brengen. De laatste keer dat de elfvoudig landskampioen actief was in de groepsfase van het miljardenbal was in 2006/2007. Bekendste naam in de Griekse selectie is die van de Portugese spits Hugo Almeida.

Play-offs

Als Ajax de derde voorronde overleeft, wacht nog de laatste horde richting de Champions League: de play-offs op 15/16 en 22/23 augustus. Ook hierin is Ajax geplaatst. Als alle favorieten (op basis van coëfficiënt) in de derde voorronde doorgaan, wordt Ajax in de laatste fase gekoppeld aan een van de volgende clubs: Viktoria Plzen (TSJ), CSKA Moskou (RUS), Club Brugge (BEL), Sporting Lissabon (POR) of Hoffenheim (DUI).

Overige ploegen

FCSB, BSC Young Boys, OGC Nice, Istanbul Basaksehir en AEK Athene gaan morgen in de balletjes als ongeplaatste ploegen. Naast Ajax zijn Dinamo Kiev (OEK), Viktoria Plzen (TSJ), CSKA Moskou (RUS) en Club Brugge (BEL) de geplaatste ploegen. Dit is de niet-kampioenen poule waarbij een geplaatst team een ongeplaatst team zal loten.

In een andere schaal gaan de balletjes met alle kampioenen: tien geplaatste en tien ongeplaatste. De enige geplaatste kampioen die bekend is, is Olympiakos (GRI). Ook zijn er al twee niet geplaatste kampioenen bekend: Slavia Praag (TSJ) en Viitorul Constanța (ROE). De overige ploegen worden uiterlijk 19 juli bekend. Dan zijn alle wedstrijden in de tweede voorronde gespeeld.