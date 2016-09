Manchester City - Borussia verplaatst naar woensdag

Luuk de Jong: We hadden niet hoeven verliezen

13 september PSV-spits Luuk de Jong vond na de nederlaag (0-1) tegen Atlético Madrid in de Champions League niet dat zijn ploeg de mindere was geweest. ,,Natuurlijk speelden we tegen een Europese topclub, maar er had voor ons meer ingezeten'', zei hij bij Ziggo Sport. De aanvoerder trok ook meerdere arbitrale beslissingen in twijfel.