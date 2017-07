Mandemakers Stadion mengt zich in historisch rijtje Nederlandse stadions

Het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk kent vanavond een primeur. Het affiche tussen FC Utrecht en Valletta FC is het eerste Europese duel ooit dat in het Waalwijkse stadion wordt afgewerkt. Maar in welke Nederlandse stadions werden de meeste Europese duels afgewerkt? We zochten het uit met behulp van data van Voetbalstats .

Door Tim Hartman

1. Philips Stadion (Eindhoven) - 168

Van alle stadions in Nederland werden de meeste Europese duels afgewerkt in het Philips Stadion in Eindhoven. De thuishaven van PSV was vanaf 1955 maar liefst 168 keer het theater voor een Europees duel. Mede te danken aan het feit dat PSV nooit van stadion wisselde.

Een van de meeste memorabele wedstrijden is de 3-1 overwinning op AC Milan in de halve finale van de Champions League op 4 mei 2005. PSV leek op een verlenging af te stevenen nadat Ji-Sung Park en Phillip Cocu de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd hadden weggepoetst. Massimo Ambrosini dompelde Eindhoven echter in diepe rouw met een goal in de 90ste minuut. De 3-1 van Cocu mocht niet meer baten.

Volledig scherm Theo Lucius kan het niet geloven. PSV mist in 2005 de finale van de Champions League op een haar na. © ANP

2. De Kuip (Rotterdam) - 139

Stadion Feijenoord, zoals de Kuip officieel heet, was 125 keer het decor voor een Europese wedstrijd van Feyenoord en 14 keer voor een andere Nederlandse club. PSV deed dat tegen Feyenoord in de kwartfinale van de UEFA Cup in 2002. Verder speelden ook Sparta (11 keer), Ajax (1 keer), Willem II (1 keer) en NAC (1 keer) een Europees duel in de Kuip.

De Kuip is wel het meest succesvolle stadion voor Nederlandse clubs in Europa. Drie keer werd er door een Nederlandse club een Europese finale gespeeld én gewonnen. In 1972 won Ajax de Europa Cup 1 ten koste van Internazionale (2-0). Twee jaar later won Feyenoord zelf de Europa Cup 3 ten koste van Tottenham Hotspur (2-0) en in 2002 volgde het vooralsnog laatste Nederlandse succes. Borussia Dortmund werd in een kolkende Kuip met 3-2 verslagen.

3. Amsterdam Arena (Amsterdam) - 95

Ajax speelt sinds 1996 in de Amsterdam Arena en sindsdien werd er 95 keer Europees gevoetbald. De 4-1 overwinning op Olympique Lyon vorig seizoen in de halve finale van de Europa League was er eentje die de Ajax-fans niet snel zullen vergeten. Al mag de 2-1 zege op Barcelona op 26 november 2013 er ook zijn.

Volledig scherm Kasper Dolberg scoort de 2-0 tegen Olympique Lyon, een van de meest memorabele Europese wedstrijden die in de Amsterdam Arena werd gespeeld. © ANP Pro Shots

4. Olympisch Stadion (Amsterdam) - 82

Voordat Ajax de Amsterdam Arena betrad, speelden de Amsterdammers Europese duels in het Olympisch Stadion. In 1992 won Ajax daar de UEFA Cup ten koste van Torino. Ook AZ koestert mooie herinneringen aan het stadion. AZ'67 kon in 1981 de Europa Cup 3 veroveren in Amsterdam, maar een 4-2 overwinning op Ipswich Town was onvoldoende om de uitnederlaag (3-0) weg te poetsen.

Naast Ajax en AZ'67 speelden ook DWS (8 keer) en FC Amsterdam (5 keer) Europese duels in het Olympisch Stadion.

5. AFAS Stadion (Alkmaar) - 43

Het stadion van AZ kende met DSB Stadion, AZ Stadion en AFAS Stadion meerdere namen, en was maar liefst goed voor 43 Europese duels. AZ behaalde er vooralsnog niet de resultaten die in de Alkmaarderhout werden geboekt, maar met Arsenal, Valencia en Benfica waren er wel enkele tegenstanders van naam te bewonderen.

6. Stadion Het Diekman (Enschede) - 34

FC Twente speelde tussen 1969 en 1996 34 keer in Europees verband in Stadion Het Diekman. Een daarvan was in 1975 de finale van de Europa Cup 3 tegen Borussia Mönchengladbach. In de heenwedstrijd werden de Duitsers op 0-0 gehouden en dus had de ploeg uit Enschede goede hoop om in eigen huis het karwei af te maken. Het liep ondanks een goal van aanvoerder Epi Drost uit op een deceptie: 1-5.

7. Stadion Galgenwaard (Utrecht) - 33

Vanaf 1958 werden er in Utrecht 33 Europese duels afgewerkt. Negen van die duels nog door DOS, de rest door FC Utrecht. Spraakmakende resultaten waren er nauwelijks, al zullen Utrecht-supporters de wedstrijden tegen Real Madrid (1-3 in 1991), Liverpool (0-0 in 2010) en Napoli (3-3 in 2010) maar al te goed kunnen herinneren.

Volledig scherm Dirk Kuyt keerde in 2010 met Liverpool terug in de Galgenwaard. FC Utrecht hield de Engelse topclub op 0-0 in de groepfase van de UEFA Cup.

8. Grolsch Veste (Enschede) - 30

De Grolsch Veste, voorheen Arke Stadion, was in 1998 de opvolger van Stadion het Diekman en slechts vier duels minder vaak Europees decor. Verder dan de kwartfinaleplek in de Europa League van 2011 kwam FC Twente vooralsnog niet. Toen was Villarreal met 1-3 te sterk in Enschede.

FC Twente is in de Champions League ongeslagen is in de 'Veste'. Internazionale (2-2), Werder Bremen (1-1) én Tottenham Hotspur (3-3) werden in 2010 op gelijkspel gehouden.

9. Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) - 27

Champions League-voetbal in het Abe Lenstra Stadion. In 2000 was het keiharde realiteit. Valencia, Olympiakos Piraeus en Olympique Lyon kwamen naar Friesland voor een wedstrijd in het miljoenenbal. 17 oktober 2000 staat bij de Friezen voor altijd te boek als de allereerste (en vooralsnog enige) overwinning in de Champions League: Daniel Jensen bezorgde SC Heerenveen een 1-0 zege tegen Olympiakos Piraeus.

10. Alkmaarderhout (Alkmaar) - 22

AZ-supporters zullen met weemoed terugdenken aan de Alkmaarderhout. De ploeg uit Alkmaar verloor namelijk niet één van de 22 Europese wedstrijden die er gespeeld werden. Ook Barcelona en Internazionale konden er niet winnen.

Toch moet de 3-2 overwinning op Sporting Lissabon in 2005 nog altijd aanvoelen als nederlaag. Na tweemaal 2-1 moest verlenging uitmaken welke ploeg er naar de finale van de UEFA Cup mocht. Kew Jaliens dacht met zijn goal in de 109de minuut zijn ploeg naar de finale te helpen, maar in blessuretijd van de verlenging ging het alsnog mis. Miguel Garcia tekende voor de 3-2 en liet spelers en supporters van AZ verbijsterd achter.

Volledig scherm Kenneth Perez blijft beteuterd achter na de 3-2 van Miguel Garcia in de blessuretijd van de verlenging. AZ gaat niet naar de finale van de UEFA Cup. © Pro shots

Buitenlandse stadions

Van de buitenlandse stadions waren de Nederlandse clubs het vaakst in Estadio Santiago Bernabeu te bewonderen. Daar werden 14 Europese duels van Nederlandse clubs afgewerkt. Kort daar achter volgen San Siro (11 keer), Camp Nou (10 keer) en het Olympiastadion in Rome (9 keer).

Het stadion der stadions, het Wembley Stadium in Londen, werd slechts eenmaal Europees bespeeld door een Nederlandse club. En met succes. Ajax kroonde er zich in 1971 voor het eerst Europa's beste. In de finale van de Europa Cup 1 werd Panathinaikos met 2-0 verslagen.