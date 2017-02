Messi en Ronaldo op jacht naar #100

De strijd om de troon van beste speler op aarde stijgt de komende weken weer naar een nieuwe climax. Want wie slecht als eerste in de geschiedenis van het Europese clubvoetbal de barrière van 100 goals? Lionel Messi of Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo. De Portugees staat op 98 goals (95 in CL, één in CL-kwalificatie en twee in de Super Cup). Messi heeft 96 goals gemaakt in de Champions League.

Ter vergelijking: nummer drie - Raúl met 71 treffers- en nummer vier - Ruud van Nistelrooy met 56 doelpunten - staan op lichtjaren afstand. Bekijk hier de complete lijst.



Dit seizoen gaat het met Ronaldo in de Champions League nog niet heel geweldig. Hij vond in de groepsfase pas twee keer het net, tegen al tien goals voor Messi. Heel hard zal het de komende maanden bovendien ook niet meer gaan. Opponenten in de knock-outfase luisteren tenslotte niet meer naar namen als Ludogorets of Legia.