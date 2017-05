Moet Ajax vrezen voor Lyon-vedette Lacazette?

Real Madrid overleeft Atlético-storm en plaatst zich voor CL-finale

10 mei Voor de derde keer in vier jaar heeft Real Madrid de finale van de Champions League bereikt. De Koninklijke, winnaar van het toernooi in 2014 en 2016, was in de halve finale over twee duels de betere van Atlético Madrid. De zege in eigen huis (2-1) hielp Atlético woensdag niet, na de eerdere nederlaag (3-0) in Bernabeu.