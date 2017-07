Nice-coach Favre gewaarschuwd: 'We speelden tegen een erg goed team'

Favre kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste wedstrijd tegen Ajax. Nice nam voor rust een 1-0 voorsprong via Mario Balotelli en had die voorsprong kunnen vergroten, maar na rust was Ajax juist de gevaarlijkste ploeg: ,,De gelijkmaker deed ons pijn. Daarna konden we niet meer zo gedisciplineerd spelen als dat we in de eerste helft deden. Desondanks was het niet slecht hoe we speelden tegen een erg goed team. We hebben gezien dat als we ze laten komen, ze erg gevaarlijk kunnen zijn."