PSV-bedwinger Osijek thuis onderuit tegen Austria

Osijek had een voortvarende start in de EL-playoffs. Muzafer Ejupi liet de Kroatische fans al na een kwartier juichen. Borna Barisic had vijf minuten later zowat de zege kunnen binnenhalen, maar hij faalde vanaf de penaltystip. Even later zorgde Christoph Monschein voor de gelijkmaker. Na een uur spelen was het Raphael Holzhauser die voor de Oostenrijkse zege in Osijek tekende.