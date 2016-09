Real Madrid-fan overlijdt na winnende treffer Morata

Cristiano Ronaldo waarschuwt slap Real Madrid

15 september De late ontsnapping van Real Madrid tegen Sporting Portugal in de Champions League dient een waarschuwing te zijn, zegt sterspeler Cristiano Ronaldo. ,,Clubs lopen over ons heen als we zo slap spelen. Sporting was het bewijs en het verbaasde me niet," zei de Portugese topschutter na het duel in Estadio Santiago Bernabéu.