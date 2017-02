Ribéry niet op tijd fit voor duel met Arsenal

Coach Carlo Ancelotti zei voorafgaand aan de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Ingolstadt dat Ribéry wel eens een 'Blitz-comeback' zou kunnen maken tegen Arsenal. ,,We stellen alles in het werk om hem voor Arsenal klaar te stomen.'' Desondanks liet de Italiaan ook weten dat de club geen enkel risico met de Franse aanvaller zou nemen.



Middenvelder Xabi Alonso verliet de training vandaag voortijdig nadat hij aan zijn knie was geraakt. Volgens de club was dat echter uit voorzorg en is de deelname van de Spanjaard aan de wedstrijd tegen Arsenal niet in gevaar.