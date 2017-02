Robben: Dit wordt het lastigste duel met Arsenal

Arjen Robben denkt dat van alle ontmoetingen tussen zijn club Bayern München en Arsenal, de komende wedstrijden in de achtste finales van de Champions League het lastigste zullen zijn. ,,De club is gevaarlijker geworden, ik denk dat de kans fifty-fifty is dat we doorgaan.''

In een groot interview in The Telegraph vertelt de Nederlander dat hij liever tegen Leicester City had gespeeld. ,,Vorig jaar was voor hen een sprookje, maar je ziet hoe moeilijk ze het dit jaar hebben", zegt Robben. Leicester zit ook bij de laatste zestien in het kampioenenbal maar de aanvaller denkt niet dat zij een kans maken. ,,Van de zestien ploegen zijn er zeven, misschien acht die de Champions League kunnen winnen."

Arsenal is daar volgens Robben één van. In de laatste vier seizoenen van de Champions League speelde Bayern zes keer tegen Arsenal en won driemaal. ,,We zijn ze de laatste jaren vaak tegengekomen en hebben altijd gewonnen of in ieder geval de volgende rond bereikt, maar ik denk dat het deze keer moeilijker zal worden. Hun niveau is hoger geworden en ze zijn voor iedereen een lastige tegenstander. We hebben er vertrouwen in, maar het gaat spannend worden."