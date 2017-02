Robben genomineerd voor speler van de week

Wenger: Laatste 25 minuten een nachtmerrie

15 februari De Champions League lijkt, net als de afgelopen jaren, opnieuw in de achtste finales te eindigen voor Arsenal. Het elftal van trainer Arsène Wenger stond woensdag bij Bayern München halverwege nog op een gelijkspel (1-1), maar ging uiteindelijk met 5-1 ten onder. De return in Londen over drie weken is daarmee normaal gesproken een formaliteit.