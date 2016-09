Rostov tegen PSV met deels lege tribune vanwege racistische spreekkoren

Video UEFA-bobo tegen Roberto Carlos: Heb je warme handen?

26 augustus Bij veel lotingen - of het nou voor de KNVB-beker of de Champions League is - gaan de geruchten over warme en koude ballen. Om zo de loting te manipuleren. Bij de CL-loting deed Roberto Carlos vandaag iets opvallends. De voormalige ster van Real Madrid haalde een bal uit de kom, voelde eraan, legde hem terug en pakte een ander.