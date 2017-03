Rotterdammer vertrekt bij 3-1 uit Camp Nou

,,Zo'n wonder kan ik nooit weer meemaken'', zegt Rolandus. ,,Maanden geleden had ik het kaartje voor 105 euro gekocht. Ik baalde al vanwege de 4-0 in Parijs. Heb ik eens kaartjes, is het voor een wedstrijd die nergens om gaat, was mijn gedachte.''



,,De pijn werd nog ondraaglijker toen ik zag naar welke hoek Sergi Roberto, de maker van de 6-1, liep na zijn beslissende treffer. In die hoek zat ik, op rij 8. Dood- en doodzonde. Ik had midden in het feest kunnen staan.''



Zijn les heeft de Rotterdammer in ieder geval wel geleerd. ,,Ik ga nooit meer eerder het stadion verlaten. Wonderen bestaan.''