Van den Brom: Vlaar zou kunnen spelen

Het is nog niet zeker of aanvoerder Ron Vlaar morgenavond tegen Olympique Lyon zijn rentree maakt bij AZ. De verdediger behoort voor het eerst weer eens tot de wedstrijdselectie en dat is volgens trainer John van den Brom een goed teken.

Door Nik Kok

Van den Brom: ,,Ron kán spelen. Anders had ik hem niet meegenomen. Of hij ook speelt? Dat zal je morgen zien.”

De oefenmeester heeft 24 spelers meegenomen voor de Europa League-wedstrijd in Frankrijk. ,,Ook omdat ik veel jonge spelers deel uit wil laten maken van een wedstrijd zoals deze in een fantastisch stadion.”

Van den Brom is strijdbaar voor het duel in Lyon. Ook al werd de thuiswedstrijd met 1-4 verloren. ,,We kijken hier allemaal naar uit. We zullen ons kranig verweren om een beter resultaat te halen dan vorige week. Dan moeten we wel goed voor de dag komen.”

Volgens doelman Tim Krul leeft het idee in de groep dat de 1-4 einduitslag in Alkmaar een te grote was. ,,Zij maakten het op juiste moment af. Dat was het grote verschil.”