Vardy wil met Leicester nu Europa verbazen

,,Dat we kampioen van Engeland zijn geworden was als een soort van sprookje'', aldus de international. ,,Maar het is niet zo dat we het vervolg in Europa nu zien als een leuke beloning voor die titel. Het is veel meer dan dat. We willen in de Champions League een nieuw hoofdstuk aan onze verbazingwekkende opmars toevoegen.''



Volgens Vardy (29) heeft Leicester de kwaliteit om ook internationaal van zich te doen spreken. ,,Als we hetzelfde niveau halen als vorig seizoen in de Premier League is alles mogelijk. We gaan er in elk geval voor. Daarover bestaat geen twijfel.''