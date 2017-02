VIDEO: Ajax met verdiende zege naar laatste zestien EL

Bosz: Trots dat we bij laatste zestien zitten

22:35 Trainer Peter Bosz van Ajax was vanavond na de krappe thuiszege op Legia Warschau (1-0) een tevreden man. ,,Over twee wedstrijden gezien vind ik dat we terecht door zijn. Ik ben trots dat we in de Europa League bij de laatste zestien zitten'', liet hij weten.