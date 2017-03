VIDEO: Monaco schakelt City dankzij ijzersterke eerste helft uit

Door Nik Kok



AS Monaco en Manchester City bedwelmden de voetballiefhebbers drie weken geleden met een fantastisch en doelpuntrijk schouwspel in Manchester. Vanavond in prinsendom Monaco ging het er net zo spectaculair aan toe, al was de uitvoering lang eenzijdiger. Dat werd goedgemaakt in de tweede helft, toen de wedstrijd twee keer plots kantelde.



Vanaf de eerste minuut begon de thuisclub zonder enige schroom aan het goedmaken van de 5-3 nederlaag in de heenwedstrijd. Met Benjamin Mendy, een sneltrein van een linksback die eerst belangrijk was bij de openingstreffer van Mbappé en daarna een puntgave assist afleverde aan Fabinho: 2-0. Zodoende was de achterstand uit de eerste wedstrijd al binnen een halfuur goedgemaakt.



Het Franse clubvoetbal schotelde Europa de laatste weken een magnifiek Paris Saint-Germain voor en een veel scorend Olympique Lyon. Ze oogstten lof, maar echt op de banken dient men te gaan voor AS Monaco. De Franse koploper bewees vanavond één van de meest opwindende clubs van Europa te zijn. Een moderne aanvalsmachine waar megatalenten ontbolsteren en een wereldspits als Radamel Falcao weer is opgeleefd.



De Colombiaan was er vanavond niet bij vanwege een blessure maar eigenlijk werd hij nauwelijks gemist. Bernardo Silva lijkt de makkelijkst passerende buitenspeler van de knock-outfase van de Champions League, Tiemoué Bakayoko is rasvoetballer en atleet ineen en Thomas Lemar bestrijkt het hele veld.



City had kunnen weten dat het zou gaan stormen. Monaco scoorde in de Ligue 1 al 84 keer, drie goals per wedstrijd. Maar de ploeg van trainer Pep Guardiola, nummer drie in Engeland, was blijkbaar niet gewaarschuwd door het Franse aanvalsgeweld. De Engelsen kwamen er in de eerste helft totaal niet aan te pas. Andermaal bleek ook City's verdediging kwetsbaar. De weinig bewegelijke John Stones en Aleksandar Kolarov waren aanvankelijk geen partij voor de snelle aanvallers van Monaco.



Paradepaardjes

Het herstel kwam er in de tweede helft toen de paradepaardjes van Manchester City ineens weer gingen rennen. Het leverde drie grote kansen op voor Sergio Agüero, terwijl Leroy Sané in kansrijke positie in het zijnet schoot. Het Stade Louis II viel stil, zeker toen twintig minuten voor tijd Sané het meest alert was bij een door keeper Subasic gekeerd schot van Raheem Sterling: 2-1.



Heel Manchester City veerde op na de treffer, die genoeg zou zijn voor plaatsing voor de volgende ronde. Maar een krachtige kopbal van Bakayoko na een goed genomen vrije trap zorgde uiteindelijk toch nog voor een Franse overwinning. En de eerste keer bovendien dat Pep Guardiola als coach een keer niet de kwartfinales van de Champions League wist te bereiken.