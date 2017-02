Vrije val op coëfficiëntenlijst heeft flinke gevolgen

De teleurstellende prestaties van Nederlandse clubs van de afgelopen jaren in Europees verband hebben geleid tot een dertiende plaats op de UEFA Ranking, de coefficiëntenlijst van de Europese voetbalbond. Daarvan worden de gevolgen nu zichtbaar. Vanaf het seizoen 2018/19 zijn meer clubs uit de grotere voetballanden verzekerd van deelname aan de Champions League, waardoor de andere landen plaatsbewijzen in moeten leveren. Waar voorheen de kampioenen van de bovenste twaalfde landen op de coefficiëntenlijst recht hadden op ten minste één ticket voor het hoofdtoernooi, is dit vanaf 2018 alleen nog voorbehouden aan de bovenste tien. De kampioen van de Eredivisie stroomt bij deze huidige dertiende plaats in bij de derde voorronde van de Champions League. Wanneer deze ronde wordt overleefd, volgen de play-offs voor een ticket in de groepsfase. De nummer twee van de Eredivisie stroomt in bij de tweede voorronde en zal dus drie dubbele confrontaties moeten overleven voor een plek in de groepsfase van het kampioenenbal. De bekerwinnaar plaatst zich voor de derde voorronde van de Europa League. De nummers drie en vier uit de Eredivisie stromen in bij de tweede voorronde.

Kans op betere situatie

Er is echter nog een (kleine) kans dat de situatie voor Nederlandse clubs nog verbeterd. Ajax en AZ zullen dan wel goed moeten presteren. De Alkmaarders lijken na de 1-4 nederlaag tegen Olympique Lyon van gisteravond echter kansloos om door te bekeren. Ajax speelde de heenwedstrijd bij Legia Warschau in Polen met 0-0 gelijk. De returns zijn volgende week.



Zwitserland, de huidige nummer twaalf, heeft geen clubs die na de winter nog in Europa actief zijn. Om de Zwitsers voorbij te streven, moeten Ajax en AZ nog achttien punten binnenhalen (gedeeld door de vijf Nederlandse teams in Europa dit seizoen is dat 3,4 coëfficiënt). Per wedstrijd die gewonnen wordt, krijgt een land er twee. Per gelijkspel volgt één punt. Bij het behalen van de kwartfinale, halve finale en finale, volgt een bonuspunt. Als Ajax en AZ dus de kwartfinale bereiken met ieder vier overwinningen, zou Nederland één plaats klimmen.



De UEFA Ranking wordt opgebouwd met de coëfficiënten over de laatste vijf seizoenen. Gelukkig voor Nederlandse clubs valt na dit seizoen het dramatische seizoen 2012/2013 weg. Als we dat seizoen wegstrepen, gaat Nederland over Zwitserland heen naar de twaalfde plaats en is de achterstand op de felbegeerde tiende plaats, momenteel bezet door Turkije, nog maar 2,151 coëfficiënt in plaats van de huidige 8,1337.



De volledige UEFA Ranking is hier te vinden. Opvallend: België doet het momenteel een stuk beter dan Nederland met een negende plaats. Dit jaar staan onze zuiderburen zelfs zesde op de Europese ranglijst.