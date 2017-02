'Telefoon moet in de auto gedeeltelijk geblokkeerd worden'

VideoIn Bakkie Today, een nieuw initiatief van AD en Albert Heijn, legt de AD-redactie klanten in een Albert Heijn een stelling van de dag voor. De klanten gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Vandaag in Barneveld: Blokkeren van je smartphone in de auto moet verplicht worden.