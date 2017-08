Politie: beide auto's in Culemborg aangestoken

Potje voor duurzaamheid is al bijna leeg

10 augustus Er is veel interesse voor de duurzaamheidslening die de gemeente Culemborg heeft ingesteld. Zoveel zelfs, dat van het halve miljoen dat sinds april dit jaar beschikbaar is, enkele maanden later nog maar 75.000 euro over is. Burgemeester en wethouders willen daarom nog eens 500.000 euro in dit potje laten storten.