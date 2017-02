Ballet als levensstijl

Tim van Poucke (19) was 'helemaal wild' van Michael Jackson, het tragische popicoon die hem zijn passie voor dans bijbracht. ,,Als kind zag ik zijn videoclips, deed zijn moves zo nauwkeurig mogelijk na. Omdat ik gek was op dansen, werd het ballet."

De Amerikaanse Melissa Chapski (21) staarde ademloos op YouTube naar filmpjes van ballerina's. ,,Niet naar de gearriveerde, maar juist naar meisjes van mijn leeftijd", legt ze uit. ,,Die er, net als ik, van droomden ooit in een prachtig ballet te dansen."

Ze hebben allen hun eigen verhalen, de dertien dansers van de Junior Company van Het Nationale Ballet. Maar wat hen bindt, is dat zij deel uitmaken van een select gezelschap talenten, bijeengebracht om in twee jaar de stap te maken naar Het Nationale Ballet, een van 's werelds leidende ensembles.

Een kweekvijver van begiftigde dansers en een smeltkroes van nationaliteiten met dit seizoen deelnemers uit negen landen: Oekraïne, Brazilië, Italië, Groot-Brittannië, Colombia, Georgië, Canada, Amerika en Nederland, allen in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar.

Behalve de internationale reputatie van Het Nationale Ballet, die velen naar Amsterdam lokt, kent het gezelschap ook een scoutingapparaat dat grensoverstijgend zoekt naar begaafde dansers. Artistiek coördinator van de Junior Company is choreograaf Ernst Meisner, die tien jaar bij the English National Ballet danste en zijn actieve loopbaan bij Het Nationale Ballet afsloot.

,,Sinds de oprichting in 2013, zijn al 22 dansers doorgestroomd naar Het Nationale Ballet", aldus Meisner. ,,Zij dansen nu solistische of semisolistische rollen. Tim van Poucke presteerde in zijn eerste jaar zo goed, dat hij volgend seizoen naar Het Nationale Ballet gaat. Onze directeur Ted Brandsen ziet de dansers dagelijks aan het werk. Hij kijkt hoe zij ontwikkelen als danser, maar ook als onderdeel van het grote geheel."

In repetitieruimte vijf wordt de laatste hand gelegd aan het ballet Persona van de jonge Engelse choreograaf Peter Leung. De voormalige danser van Het Nationale Ballet voert zelf de regie. Het stuk, dat zijn wereldpremière beleeft, maakt deel uit van een tournee onder de titel Juniors Go Dutch, waarmee de Junior Company vanaf komende vrijdag door Nederland reist. Het programma omvat tevens werken van de vermaarde choreografen Hans van Manen, Rudi van Dantzig en Toer van Schayk.

De choreograaf traint de groep tot in het fijnste detail. ,,Squeeze the muscles in your bisceps", onderbreekt hij een pas de deux (duet) van twee dansers. Esthetiek, gepaard aan verfijnde techniek, is een voorwaarde bij ballet.

Terwijl Tim reeds op jonge leeftijd op de Nationale Balletacademie belandde, de opleiding gelieerd aan Het Nationale Ballet, werd Melissa in de VS gecontracteerd. ,,Ik won op een concours de gouden medaille. Daarop werd ik gevraagd voor de Junior Company. Ik was sprakeloos. In Noord-Amerika heeft het Nederlandse ballet een enorme naam." Aanvankelijk danste ze louter recreatief. Toen ze 16 jaar was, meldde ze zich bij het Ellison Ballet in New York. ,,Voor ballet is dat extreem laat."

,,Scouten doen we nationaal en internationaal'', zegt Ernst Meisner. ,,Ons eerste aanspreekpunt is onze eigen Nationale Balletacademie. Maar we laten ons over de hele wereld zien. Belangrijkste competities zijn de Youth America Grand Prix en de Prix de Lausanne. We selecteren op jonge, technisch sterke dansers, die gretig zijn en passie hebben voor dit vak."

Tim viel op de Nationale Balletacademie, waar hij vijf dagen per week studeerde, al spoedig op. ,,Ik danste kinderrollen in volwassen producties als Het Zwanenmeer, De Notenkraker en Don Quichot."

Pijnstilling

De Junior Company, weten beiden, vergt het uiterste van dansers. De mentale druk is groot, de fysieke arbeid zwaar. Melissa: ,,We repeteren ten minste acht uur per dag. Niet zelden komt het weekend erbij. Ik ben kapot als ik thuiskom. Ik eet, neem soms een choreografie door en slaap voor elf uur. Je geeft je onvoorwaardelijk, anders houd je het niet vol." Tim: ,,Stappen met vrienden moet je plannen. Vaak spreken we thuis af; soms gaan we op zaterdagavond dansen in de stad."

De dansers dienen hun lichaam te doorgronden en hun fysieke grenzen nauwkeurig te bepalen. ,,Ongelukjes gebeuren. Thuis, op straat, hier", zegt Tim. ,,Je bereidt je altijd zo goed mogelijk voor. Ik heb korte achillespezen, daar moet ik op letten. Ik laat mijn onderbenen goed masseren, zodat mijn voeten, scheenbenen en knieën geen pijn doen." Melissa: ,,Ik kijk goed uit op straat, bespeur een oneffenheid meters van tevoren. Ik ben zó flexibel, vooral in mijn enkels."

Ze had net haar contract bij de Junior Company getekend, toen ze tijdens een repetitie viel. ,,Het was aan het einde van de dag, ik was moe en kwam bij een sprong verkeerd terecht op mijn rechterenkel. Veel pijn, ik kon er niet meer op staan. Na drie dagen rust begon ik weer. Zonder pijnstilling. Met een handje Advil maskeer je de pijn en loop je wellicht meer schade op."

Beiden staan 'verschrikkelijk graag' op het podium en nemen lichamelijke pijn daarom soms voor lief. Tim: ,,Tunnelvisie? Ik noem het focus. Onze wereld is uiterst competitief. Wil je slagen, dan moet je extra werk verzetten en tegen een stootje kunnen." Melissa: ,,Ballet is een levensstijl, geen baan. Ik zeg nooit: ik moet naar werk."

Tim: ,,Of naar school."

Ook omgaan met teleurstelling maakt deel uit van het groepsproces. Melissa: ,,Mijn beste vriend danst ook in de Junior Company. Hij neemt straks afscheid. Dat is even slikken, ja." Tim: ,,Dit is een fantastisch ballet, maar niet het enige gezelschap in de wereld."

Ernst Meisner: ,,Er is niet altijd plek voor alle dansers van de Junior Company binnen Het Nationale Ballet. Wel hebben ze veel ervaring opgedaan. Alle dansers die niet doorstroomden kregen mooie banen bij andere gezelschappen. En daar helpen we hen ook bij."