Braziliaan verovert Instagram met ranzige roze mannetjes

Levitan, een Braziliaan die op dit moment in Londen woont, is al bijna twee jaar bezig met zijn 'Photo Invasion'-project. Hij jaagt naar eigen zeggen op Instagram naar bijzondere foto's en voegt daar vervolgens zijn eigen illustraties aan toe. Die bestaan meestal uit roze en grijze poppetjes die een bepaalde handeling uitvoeren op de foto.



Vaak is deze tweede laag een beetje ranzig of op het randje, maar dat stoort zijn fans niet. Inmiddels heeft hij ruim 143.000 volgers. En dat is een hoop. Deze grote schare aan fans komt onder meer omdat Lucas in zijn thuisland Brazilië een groot publiek bereikt en omdat zijn foto's vaak door Instagram worden uitgelicht.



Interactie

Cartoonist Ruben Oppenheimer denkt dat Levitan zijn succes op social media ook te danken heeft aan het feit dat hij interactie aangaat met het publiek. ,,Mensen vinden het leuk om hun eigen foto terug te zien. Dat is iets extra's. Dat Levitan zijn foto's 'jat', en hier voor uitkomt is denk ik ook deel van het geheim". Zelf vindt Ruben de plaatjes 'wel grappig', maar zijn stijl is het niet. ,,Instagram is daarnaast een heel makkelijk medium om snel foto's te liken. Mensen scrollen er in mum van tijd doorheen, en zien vaak de achterliggende laag op de afbeeldingen niet."



Levitan komt er dus volledig voor uit dat hij de plaatjes van Instagram 'steelt'. Maar hij vermeldt wel altijd de bron en spoort mensen aan om hun mooiste foto met hem te delen onder de hashtag #IWantToBeInvaded.