Een stukje Japan in Leiden

cool japanJapan, het land van eeuwenoude tradities is nu vooral bekend van de schattige Hello Kitty. Hoe zit dat? De tentoonstelling Cool Japan, over de Japanse beeldcultuur, probeert antwoord te geven op die vraag. Hij is vanaf morgen te zien in Museum Volkenkunde in Leiden.

Na een lange vlucht kwam ik twee jaar geleden aan op luchthaven Haneda in Tokyo. Meteen was ik weer wakker. Hoe anders kan een plek zijn: de straten brandschoon, toiletten hypermodern met knopjes waarvan ik geen idee had waarvoor ze dienden. De jingles op het metrostation – ieder station heeft z’n eigen geluid – de miljoenen mensen, de neonverlichting.

Hatsune Miku is in Japan een gevierde Kawaii-popster. Ze is echter geen mens van vlees en bloed maar een hologram. Er is veel merchandise van haar verkijgbaar.

Even het gevoel te hebben op een andere planeet te zijn. Alles lijkt anders en voor een belangrijk deel komt dat door de pop- en beeldcultuur die je overal in Tokyo terugziet. Stripfiguren in advertenties, in bussen en zelfs op vliegtuigen, maar ook het beroemde Japanse merchandisefiguurtje Hello Kitty dat overal opduikt.

Pacifistisch

De tentoonstelling Cool Japan wil een overzicht geven van die voor Japan o zo belangrijke cultuur, maar ook laten zien waar het vandaan komt. Want het imago van Japan is tegenwoordig pacifistisch, zacht en vrolijk. Dat was niet altijd zo: het land werd jarenlang geassocieerd met bezetters, kamikazeacties en Jappenkampen.

Een still uit de Japanse animatiefilm The Boy and the Beast.

De opkomst van de beeldcultuur bracht daar verandering in. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan de Kawaii-cultuur: de aaibare kleurrijke fantasiefiguren in games en strips, die voor veel Japanners een vlucht zijn uit de harde werkelijkheid. Status is namelijk erg belangrijk in het land van de rijzende zon. Er worden lange dagen op school en kantoor gemaakt. Ik zie de kantoormensen ’s avonds laat nog uitgeput in de metro zitten na een lange werkdag. Soms voorovergebogen over hun mobieltje om stoom af te blazen met een game.

Tegenbeweging

Lopend door Tokyo - maar ook op andere plekken in Japan - komt je de figuurtjes overal tegen. Net als de kleurrijk en vrolijk uitgedoste meisjes in de hippe wijk Harajuku. ,,Kawaii begon als een soort tegenbeweging van meisjes die vast wilden houden aan hun jeugd. De aanhangers blijven zich kinderlijk kleden en gedragen. Vanaf de jaren tachtig werd hieraan veel geld verdiend met bijvoorbeeld Hello Kitty en allerlei suikerzoete merchandise. Wereldwijd werd het een enorm commercieel succes’’, vertelt curator Rik Herder, die me de tentoonstelling alvast laat zien.

De sculptuur van Nara Yoshitomo Maar zoals wel vaker roept elke beweging een tegenbeweging op. Veel kunstenaars reageerden op de overdaad van Kawaii. Een voorbeeld is de sculptuur van Yoshitomo Nara, een van Japans bekendste kunstenaars, dat een prominente plek in de roze Kawaii-zaal heeft. Een meisjeshoofd met grote ogen, maar dat eigenlijk helemaal niet zo vrolijk is. ,,Kawaii laat een wereld zien die blij en kleurrijk is, maar het echte leven is dat niet altijd'', vertelt Herder. In het werk van Nara komen veel kinderen voor die op het eerste gezicht schattig lijken, maar wie beter kijkt ziet een gemene blik, onderhuidse boosheid of treurnis.

Kawaii-kunst

Herder denkt dat iedereen wel iets uit de Japanse cultuur kan halen wat hem of haar aanspreekt. En juist dat verklaart de grote aantrekkingskracht van het land. Of het nu de Kawaii-kunst is, strijders, robots of juist de serene tuinen of theeceremonies zijn. In de tentoonstelling worden al die kanten getoond in zeven verschillende zalen. Er zijn kasten met honderden Japanse strips, ook wel manga genoemd, arcademachines waarop je kunt gamen. En ik moet weer denken aan Pachinko's die je overal in Tokyo hebt. Gigantische hallen waar je in een oorverdovende herrie uren spelletjes kunt spelen.

Maar er zijn ook zalen met een overzicht van de belangrijkste strijders, monsters en robots. Hoewel ik persoonlijk niet zoveel met robots heb, geeft deze zaal toch een boeiend inkijkje in hun rol in de Japanse beeldcultuur. Worden die in de westerse films vaak als boosaardige wezens verbeeld, in Japan hebben ze vaak de heldenrol. Deels is dit te herleiden naar de overtuiging dat voorwerpen ook een ziel kunnen hebben. ,,Mens en machine hebben minder afstand tot elkaar’’, legt Herder uit.

Slechteriken

Zelf raakte hij gefascineerd door de Japanse beeldcultuur na het zien van de sciencefiction-animatiefilm Akira. ,,Ik had zoiets nog nooit eerder gezien. In Hollywood of Disneyfilms weet je eigenlijk altijd van tevoren hoe het afloopt. In Japanse films is dat totaal anders. De slechterik kan ook weer goede eigenschappen hebben of hij blijkt aan het einde juist de held. Dat maakt hem een fascinerend karakter.’’

We hebben het einde van de tentoonstelling bereikt. De tekeningen van Kawaii-figuren, de kasten vol manga’s die mij doen denken aan de vele cafés in Tokyo waar je de hele nacht strips kan lezen. Of de flikkerende billboards bij het wereldberoemde zebrapad van Shibuya waar iedere keer honderden mensen oversteken. Met deze tentoonstelling ben ik toch weer even teruggeweest.