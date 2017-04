'Ik heb thuis twaalf synthesizers'

Wekelijks worden we bedolven onder nieuwe films, boeken, muziek, theater, festivals en tv-series. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: muzikant, schrijver en theatermaker Mike Boddé (49). Hij is nu te zien met zijn voorstelling De geurige man . Dit artikel is onderdeel van de rubriek Kaf & Koren.

Laatst gelezen boek:

Quote Het is jammer dat Obama is vervangen door een 70-jarige kleuter ,,Boud, de biografie van Boudewijn Büch. Ik heb Büch altijd een interessant figuur gevonden. Een boeiend verteller die alles bij elkaar gelogen heeft. Toch schrijft Eva Rovers vol warmte over hem, waardoor de toon positief blijft. Ik vind dat knap. Het moet lastig zijn op die manier te schrijven over iemand die zoveel mensen tegen zich in het harnas heeft gejaagd."

Mijn eerste singletje:

,,Dat was Disco Duck van Rick Dees. Ik was 5 jaar toen ik die met mijn moeder kocht. Ik kocht hem eigenlijk alleen maar omdat er een eendenstemmetje in zat, wat ontzettend op mijn lachspieren werkte."

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hingen:

,,Posters van cricketers Vivian Richards en Dennis Lillee. Ik heb lang cricket gespeeld, tot ongeveer mijn 18de. Ook hing de elftalfoto van het Braziliaans elftal van het WK voetbal in 1970 boven mijn bed. Ik heb ook een aantal jaar gevoetbald, maar ben gestopt toen het te agressief werd voor mij. Mijn medespelers trokken aan haren, schopten anderen onderuit en sloegen elkaar. Toen was de lol voor mij eraf."

De laatste keer dat ik ontroerd raakte:

,,Dat was onlangs tijdens een concert van pianiste Yuja Wang. Dat kwam door een opeenstapeling van omstandigheden. Ze speelde de Preludes van Chopin, mijn favoriete stukken. Het was heel indrukwekkend hoe een klein, frêle meisje als Wang deze expressieve en emotionele stukken als een wervelwind speelde. Het was ook nog eens de eerste keer dat ik met mijn dochter van 14 jaar een klassiek concert bezocht. Gelukkig vond zij het ook heel mooi."

Favoriet:

,,Lolita van Vladimir Nabokov. Het gaat over een man die met zijn hospita trouwt omdat hij seks wil hebben met haar minderjarige dochter, een gedachtegang waar je als lezer totaal geen deelgenoot van wilt zijn. Wat ik zo knap vind, is dat het Nabokov toch lukt om zijn lezer daar begrip voor op te laten brengen."



Klassieker:

,,De plaat Canadiana Suite van virtuoze jazzpianist Oscar Peterson. In mijn tienerjaren verslond ik al zijn muziek. Ik luisterde honderden keren naar die nummers en probeerde ze na te doen. De hele plaat staat vol vrolijk stemmende en melodieuze muziek, dat is wat mij aantrekt."

Geheimtip:

,,Meer mensen moeten Ik ontmoette een man van Gerrie Hondius lezen. Dat vond ik een fantastisch boek dat ik ondertussen vier keer heb herlezen. Het zijn korte verhaaltjes over ontmoetingen met verschillende mannen. Het is mooi dat de auteur allerlei pijnlijk mislukte relaties toch nog vol humor kan omschrijven."

Guilty pleasure:

,,Synthesizers. Als klassiek muzikant en iemand die meewerkt aan cultureel verantwoorde programma's kan dat eigenlijk niet, maar ik heb een stuk of twaalf 'synths' omdat ik het ontzettend leuk vind ermee te pielen. Binnenkort wil ik een album maken met heel veel synthesizers."

Restauranttip:

,,Tante Koosje in Loenen aan de Vecht. Dat is een knus bistrootje met woonkamerachtige sfeer. Je moet er wel diep voor in de buidel tasten, dus ik ga niet vaker dan twee keer per jaar."

Graag een standbeeld voor:

,,Obama. Zo'n welbespraakte, intelligente en inspirerende man. Het is jammer dat hij is vervangen door een 70-jarige kleuter.''