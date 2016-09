Onbekende tekeningen kunstenaar Frans Post gevonden

Post reisde tussen 1637 en 1644 in Brazilië mee in het gevolg van de gouverneur van de kolonie Nederlands-Brazilië, Johan Maurits van Nassau. De vondst van de getekende voorstudies is vandaag bekendgemaakt in het Rijksmuseum in Amsterdam.



Bij toeval ontdekt

Het gaat om tekeningen van dieren als capibara (een knaagdier), witlippekari (een varkenachtig dier), grijpstaartstekelvarken, negenbandgordeldier, jaguar en witooropossum. De 34 werken werden in 2010 bij toeval ontdekt in een map waarin ook tekeningen van een andere kunstenaar zaten. Langdurig onderzoek heeft uitgewezen dat deze tekeningen van Post zijn.



De ontdekte tekeningen van Frans Post worden van 7 oktober tot en met 8 januari tentoongesteld in het Rijksmuseum. Naast elk getekend dier staat dan een echt (opgezet) exemplaar uit het Leidse museum Naturalis. Speciaal voor kinderen heeft bioloog, tv-presentator en Naturalis-onderzoeker Freek Vonk een audiotour ingesproken.