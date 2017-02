Onderscheiding voor Maarten 't Hart voor beste verhalenbundel

,,Kleurrijke personages en subtiele excentriciteit sporen de lezer voortdurend aan om door te lezen", aldus de uitreikers van de literaire onderscheiding tijdens de bijeenkomst in Amsterdam.



Op de shortlist stonden ook A.H.J. Dautzenberg, Bertram Koeleman, A.N. Ryst en Kira Wuck. Alle genomineerden krijgen een schrijfweekend in de Noord-Hollandse polder aangeboden. Als winnaar won Maarten 't Hart daarnaast ruim 5000 euro. Het prijzengeld is met crowdfunding opgehaald.



De naar schrijver Maarten Biesheuvel vernoemde prijs is in het leven geroepen om 'het korte verhaal de status te geven die het verdient' en te laten zien dat het een 'volwaardig, prachtig genre is'.