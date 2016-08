Vermaard fotograaf Marc Riboud (93) overleden

Hij maakte talrijke reportages in het verre oosten, waaronder in China ten tijde van het Mao-regime.



Een van zijn bekendste afbeeldingen is het Bloemenmeisje uit 1967. Daarop is een jonge activiste tegen de Vietnamoorlog te zien met een bloem in de hand tegenover een rijtje militairen met het geweer in de aanslag.



Riboud maakte wereldwijd ook grote indruk met de Schilder van de Eiffeltoren, een man die op grote hoogte als een balletdanser de smeedijzeren onderdelen in de verf zet.