Fenomenale Van Gerwen langs Wade in hoogstaande partij

Mighty Mike herstelde zich vorige week met een eenvoudige overwinning van de nederlaag een week dáárvoor, toen hij de Nederlandse kraker met Raymond van Barneveld verloor. Wade, vorige week kansloos tegen diezelfde Barney, gooide tegen de nummer één van de wereld een stuk sterker.



De dubbel twintig was in het begin van de partij de grote vriend van Wade. Nadat hij al op 1-0, 2-1 en 3-2 was gekomen via zijn geliefde dubbel twintig, profiteerde hij van missers van Van Gerwen door opnieuw bij zijn eerste kans tops te raken: 4-2.



Van Gerwen bleef, ondanks de achterstand koel: na vijf perfecte pijlen kwam het publiek al helemaal los, maar die zo gewenste negendarter kwam er niet. De leg ging wel naar de wereldkampioen, die zo het verschil verkleinde naar één en op 4-3 kwam. De gemiddeldes waren astronomisch, want beide mannen gooiden rond de 110 gemiddeld met drie pijlen.



Een knappe 84-finish van de Brabander bracht de stand weer volledig in evenwicht. Die finish bleek de knock-out voor Wade. Van Gerwen stoomde door, mede door het enthousiaste publiek, dat de Nederlander vurig steunde. Het werd 6-4, maar Wade pakte zijn laatste kans door met zijn laatste pijl de dubbel te vinden: 6-5.