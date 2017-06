Goede start Van Gerwen en Van Barneveld WK landenteams

Van Gerwen: Met Anderson weet je het nooit

18 mei Weinig tegenstanders zijn voor Michael Van Gerwen onvoorspelbaarder dan Gary Anderson. En laat dat vanavond nou net zijn tegenstander zijn in de halve finale van de Premier League. ,,De ene keer is het niks en de andere keer is hij top. Ik moet er dus altijd van uit gaan dat hij top is.''