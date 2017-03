Huybrechts niet naar Cardiff door familieomstandigheden

Einde verhaal voor Klaasen in Premier League

24 maart Jelle Klaasen kan verdere deelname in de Premier League vergeten. De Nederlander mocht in de achtste speelronde niet verliezen van Adrian Lewis om volgende week, op Judgement Night, kans te houden op een plek bij de eerste acht. The Cobra verloor echter met 7-5 en weet dus al dat zijn wedstrijd van volgende week zijn laatste is van deze editie.