Indrukwekkende Barney verplettert Anderson in Ahoy

Nog meer dan bij Klaasen ging het publiek uit het dak bij de opkomst van de vijfvoudig wereldkampioen, die met zijn oranje-shirt de sfeer extra ten goede deed komen. De start hielp daar ook aan mee: onder oorverdovend gejoel van de Nederlandse fans gooide Barney drie 180-scores in de eerste drie legs, die ook allen naar de Hagenaar gingen.



Het publiek leek de nederlaag van Klaasen in de eerste partij van de avond vergeten en schreeuwde massaal ‘Barney Army’ door de zaal. Toen Anderson de vreugde even een halt toeriep door 3-1 te maken, werd de Schot getrakteerd op een klein fluitconcert. Met Anderson op een dubbel gooide Van Barneveld een 62-finish om het verschil weer op drie te brengen: 4-1.



Veel beter leek het niet te kunnen voor Van Barneveld, maar zoals vaker liet Barney zien dat hij nóg meer in petto had. Een geweldige 156-finish bracht de nummer zes uit de stand op 5-1, maar Anderson profiteerde van een matige leg van de Nederlander om op 5-2 te komen. Inzakken deed Barney echter niet en met een tiendarter was het punt in eigen huis binnen. De vijfvoudig wereldkampioen klaarde het karwei niet veel later en won met 7-2, waardoor Van Barneveld over zijn Schotse concurrent wipt in de stand.



Wereldkampioen en titelverdediger in de Premier League Michael van Gerwen speelt in de laatste partij van de avond tegen Phil Taylor.