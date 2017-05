Kans op play-offs nihil voor Van Barneveld na nederlaag

Na vier nederlagen in vijf wedstrijden stond de druk er vol op bij Raymond van Barneveld. En tegen een ijzersterke Dave Chisnall bleek hij in Sheffield ook al niet opgewassen. Na een 5-7 nederlaag is de kans op een plaats in de play-offs in de Premier League bijzonder klein geworden.

Door Pim Bijl

Van de week verschenen er nog foto’s van een breed lachende Raymond van Barneveld in een casino in Monaco. Hij won daar 1000 euro dankzij een twintigste plaats op een pokertoernooi. Het beeld op het podium in Sheffield was weer zoals we dat van hem gewend zijn in een dartsarena. Een strakke blik, zeer serieus, af en toe zelfs duidelijk gefrustreerd.

Dat kwam vooral door zijn vele gemiste dubbels. Zijn tegenstander Dave Chisnall speelde ongekend sterk, met opvallend hoge scores. En toch waren er kansen zat voor de vijftigjarige Hagenaar. Maar hij miste. Te vaak, te veel. Daardoor liep Chisnall uit. Pijnlijk was daarbij het moment op 2-2. Van Barneveld met twee missers op de dubbel en direct daarna Chisnall zag toeslaan met een finish van 142. Een duidelijke klap voor de Hagenaar, die daarna even het hoofd schudde van ongeloof.

Toch kwam hij daarna terug tot 4-4 en mocht zijn ‘Barney Army’ weer even hopen op een ommekeer. Van Barneveld voelde het ook, kwam even tot rust en nam een slok van zijn water. Maar daarna nam Chisnall de wedstrijd weer bij de hand en was het snel gedaan. ,,Alles is nog mogelijk’’, had Van Barneveld vooraf gezegd. Maar met zijn vijfde nederlaag uit de zes laatste wedstrijden is de kans dat we hem op 18 mei nog terugzien in de O2 Arena in Londen flinterdun. Volgende week speelt hij nog tegen Peter Wright.

,,De 142 finish van Chisnall was een nekkenbreker'', zei Barney bij RTL7. ,,Dat was gewoon een uppercut. Het is gewoon niet scherp genoeg bij mij. Ik doe er alles aan, maar uiteindelijk heb ik hier geen verklaring voor. Misschien sta ik er volgende week voor des keizers baard, maar dan gaan we maar voor de hoogst mogelijke klassering."