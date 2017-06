Mighty Mike en Barney verpulveren Wales in WK-finale

In het eerste duel klopte Michael van Gerwen Gerwyn Price met 4-0. Nadat Raymond van Barneveld zijn partij tegen Mark Webster met 4-1 had verloren, lieten Mighty Mike en Barney in de koppelpartij zien een geoliede machine te zijn. De Nederlanders gooiden ijzersterk, gaven de Welshmen bijna geen schijn van kans en kwamen niet in de problemen: 4-1.



De druk lag vervolgens op de schouders van Van Barneveld, die een zege op Price nodig had voor de wereldtitel. Dat bleek niet eenvoudig, maar de 50-jarige Hagenaar slaagde wel in zijn missie.