Van Gerwen donderdag weer in Premier League

Van Gerwen miste vorige week de vijfde ronde van de Premier League vanwege een rugblessure. Hij liet afgelopen weekeinde ook het UK Open schieten. ,,Het was maar een rugblessure'', reageerde hij op zijn eigen website. ,,Mijn hart vertelde me ook dat ik gewoon moest gaan spelen. Maar ik moest gewoon voorzichtig met mijn rug zijn. Medische experts vertelden me ook dat ik niet moest gaan reizen.''