Van Gerwen naar finale na zenuwslopende partij tegen Anderson

Michael van Gerwen blies eens wat lucht uit zijn mond en daarna volgden twee gebalde vuisten. Eenvoudig was het niet geweest, zijn halve finale tegen Gary Anderson, maar hij bereikte voor het vijfde jaar op rij de finale van de Premier League. Hij zal zich nu even terugtrekken en kan rustig kijken of hij het later deze avond tegen Peter Wright of Phil Taylor op gaat nemen.

Het is voor zijn fans dan te hopen dat hij die versnelling kan vinden waarover hij normaal beschikt. Zijn gemiddelde tegen tweevoudig wereldkampioen Anderson was 102. Dat is prima, maar Van Gerwen heeft al vaak laten zien dat hij nog veel hogere scores kan gooien. De man uit Vlijmen droeg in de kolossale O2 Arena in Londen voor het eerst een tweede ster op zijn appeltjesgroene shirt. Dat was er sinds zijn tweede wereldtitel in januari nog niet van gekomen.