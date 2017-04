Van Gerwen ontsnapt aan nederlaag en redt punt

Het was drieënhalf jaar geleden dat Dave Chisnall voor het laatst wist te winnen van Michael van Gerwen op een groot toernooi en ook tijdens de Premier League in Birmingham lukte het Chizzy niet. Hij kwam op een 6-3 voorsprong, maar liet de wereldkampioen terugkomen, waardoor na een wedstrijd van hoog niveau de punten werden gedeeld: 6-6.

Door Sjors Tanis

Op basis van eerdere ontmoetingen zal Chisnall dus met weinig vertrouwen het podium in Birmingham hebben betreden. De Engelsman wist in 34 eerdere ontmoetingen op grote podia vier keer te winnen van de wereldkampioen, die dinsdag zijn 28ste verjaardag vierde. Dat klinkt niet dramatisch, al dateerde de laatste zege van Chisnall van 11 oktober 2013 tijdens de World Grand Prix. En ook de eerdere ontmoeting in deze editie van de Premier League was geen succes voor Chisnall: hij verloor met 7-1 van een ontketende Van Gerwen, die - bijna - altijd in topvorm is tegen Chizzy.

Was er dan helemaal geen hoop voor Chisnall? Zeker wel, want vorige week hield Chizzy zich in de race voor een plek in de play-offs, waar de top vier van de ranglijst aan meedoet. Met twee knappe overwinningen hield Chisnall de hoop op de halve finale levend, al was een overwinning op Van Gerwen nodig om in de race te blijven voor een ticket voor de play-offs.

De vorm van de laatste weken trokken beide mannen in de openingsfase door. Met gemiddeldes van boven de honderd én het hoge tempo was het geen moment saai in Birmingham. Tot 3-2 ging het gelijk op, maar twee zeldzame missers van Mighty Mike op de dubbels brachten Chisnall op een 4-2 voorsprong.

Ook een leg later liet het finishen Van Gerwen in de steek en kwam Chisnall op 5-2. Afgelopen weekend waren die dubbels nog de oorzaak van de 6-1 nederlaag op de German Open tegen Ian White en ook tegen Chisnall leek dat Van Gerwen op te breken. Het werd 6-3 en met drie matchdarts in de hand kon de overwinning de Engelsman niet meer ontgaan. Zo leek het, want niet voor het eerst werd de druk Chisnall te veel en kwam Van Gerwen terug, waardoor Chisnall moet blijven wachten op zijn eerste overwinning op de Nederlander sinds oktober 2013.

Van Gerwen blijft ondanks het gelijkspel met afstand koploper. De Brabander is al zo goed als zeker van een plek in de halve finale, die wordt gespeeld in de O2 Arena in Londen. Daar zal de nummer één van de wereld op jacht gaan naar zijn derde eindzege in de Premier League. Het 28-jarige dartsfenomeen won het toernooi eerder in 2013 en 2016. Chisnall zal zijn laatste twee partijen moeten winnen om kans te houden op de halve finale.