Van Gerwen overklast Wright in finale in Milton Keynes

Zegereeks Barney houdt aan

31 maart Knappe overwinningen de afgelopen weken op Gary Anderson én Michael van Gerwen lieten zien dat Raymond van Barneveld in topvorm is. Ook tegen James Wade toonde Barney één van de favorieten te zijn voor de Premier League. De 49-jarige Hagenaar won, in een partij waar Wade niet thuisgaf, met 7-2 van zijn concurrent.