VIDEO: Barney nuanceert zinspeling op einde loopbaan

Gisteren was Van Barneveld kort maar krachtig: ,,Vanaf vandaag wordt het tijd om lekker te gaan leven en het darts te laten zijn voor wat het is.'' Barney postte de regels kort na zijn nederlaag in de kwartfinale van de UK Open tegen Peter Wright (10-8).



Vandaag neemt Van Barneveld iets van dat bericht terug: ,,Al dertig jaar komt darten voor mij op plek 1, 2 en 3 in mijn leven, daarna komen pas familie en vrienden'', aldus de meervoudig wereldkampioen. ,,Natuurlijk zal ik alles doen om titels te winnen maar de opofferingen zijn soms te groot en dan is het gat te diep waar ik mezelf in laat vallen. Er moet meer balans komen.''



Van Barneveld staat erom bekend in zijn emotie uitspraken te doen over beëindiging van zijn loopbaan na pijnlijke nederlagen. Dat deed hij donderdag ook na zijn om zijn verlies in de Premier League tegen Dave Chisnall. ,,Het is klaar, het is wel goed zo. Ik ga me er niet meer druk om maken'', zo liet Van Barneveld toen gedesillusioneerd weten. ,,Ik ga elke week naar Engeland, ik probeer er het beste van te maken, maar het is prima zo.''