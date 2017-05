Wright gaat de strijd aan met Van Gerwen na zege op Taylor

Michael van Gerwen neemt het in de Premier League-finale op tegen Peter Wright. De Schot versloeg in een bijzondere halve finale Phil Taylor met van 10-9.

Door Pim Bijl

Dat het tussen de twee heren menens was, werd meteen duidelijk. Allebei gooiden ze 180 met hun eerste drie pijlen. Maar daarna was het toch echt Peter Wright die vlotjes wegliep bij de oude meester. De Schot, al heel het jaar in ontzettend goede doen, leek zijn topvorm te verzilveren en de Engelse routinier zonder mededogen naar huis te sturen in zijn laatste Premier League-avontuur.

Vlug stond het 4-0. Maar daarna kwam Taylor, bezig aan zijn laatste seizoen, op stoom. Na een lange inhaalrace kwam hij met 6-7 voor het eerst op voorsprong. Daarna ontstond er een zinderende strijd in de O2 Arena in Londen, gekenmerkt door vele missers van twee toch ietwat nerveus geworden darters. Taylor miste zelfs een pijl voor de wedstrijd, waarna Wright gelijk kwam op 9-9 en met wat provocerende handgebaartjes strooide. In de allesbeslissende leg maakte hij het af op dubbel-10. De twee legden de onenigheid van even daarvoor snel bij.

Het wordt interessant om te zien of Wright Van Gerwen kan overvleugelen in de finale. Wright versloeg Van Gerwen eerder dit jaar al eens met 6-0 in de European Tour. Maar daar zei de Nederlander daags voor de play-offs niet al te veel waarde aan te hechten. ,,Dat was geen wedstrijd die op televisie werd uitgezonden en dat voelt toch altijd anders. Nee, dat is niet te vergelijken met de Premier League”, vertelde Van Gerwen tijdens de persconferentie.