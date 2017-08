GroenLinks De Bilt roept op tot strijd tegen berenklauw

Sinds 2 augustus is in de EU een verbod van kracht op een negental 'invasieve uitheemse plantensoorten', waaronder de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw. Eerder had de Europese Commissie al een lijst opgesteld van 37 verboden planten en dieren met daarop onder meer de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze moeten door de lidstaten actief worden bestreden. In Nederland zijn de provincies in samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere terreinbeheerders verantwoordelijk voor de bestrijding van en de voorlichting over soorten waarvan duidelijk is dat ze inheemse flora en fauna schade toebrengen.

Henk Zandvliet van GroenLinks wil weten hoe de gemeente deze uitheemse planten en dieren denkt te bestrijden. Verder vraagt hij het college om de inwoners actief te informeren over de bedreiging van de biodiversiteit door invasieve uitheemse planten en dieren en over de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan de bestrijding hiervan. Tenslotte vraagt Zandvliet of het college bereid is om in samenwerking met de provincie, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en ProRail, een plan van aanpak op te stellen voor de bestrijding van invasieve exoten op het grondgebied van de gemeente De Bilt.